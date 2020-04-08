Оснований для подорожания хлеба нет – министр экономики

Министр прокомментировал заявления о возможном повышении стоимости хлеба.

Оснований для роста цен на хлебобулочные изделия на сегодня нет.

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Об этом во время брифинга заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, комментируя заявления профильных ассоциаций о том, что цены на хлеб могут вырасти из-за дефицита пшеницы, которая массово вывозится из страны.

"Усиленного экспорта продовольственной пшеницы нет. Это миф. Мы мониторим ситуацию по экспорту и импорту по всем продуктам, вводим некоторые точечные решения…", - сказал он.

Также министр добавил, что на прошлой неделе был подписан меморандум с основными агротрейдерами, чтобы они обеспечили неснижаемые остатки пшеницы.

"По состоянию на июль, когда самый низкий сезон перед тем, как начинает приходить зерно, у нас остатки будут в два раза превышать прошлогодние показатели. То есть никакого дефицита продукции, которая связана с пшеницей, я уже не говорю о кукурузе и других кормовых культурах, не будет, и оснований никаких нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредили о возможном подорожании хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

После этого Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и ПАО "Аграрный фонд" решили направить 160 тысяч тонн пшеницы на переработку, чтобы стабилизировать цены на муку в Украине.

Правительство не планирует на время карантина ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.