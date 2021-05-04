В настоящее время европейские эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых.

Сушеные мучные черви - личиночная форма большого мучного хрущака - разрешены к употреблению в пищу в Европейском Союзе.

Страны-участницы ЕС одобрили соответствующее предложение Еврокомиссии сегодня, сообщает Deutsche Welle.

Насекомые являются альтернативным источником белка, который способен поддержать переход Евросоюза к более устойчивой продовольственной системе, указали в Еврокомиссии.

Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) в середине января признало этих червей пригодными для употребления в пищу - в виде целой личинки в качестве закуски или порошка как одного из ингредиентов в ряде пищевых продуктов.

Однако немецкое Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL) предупредило, что потребление мучных червей "может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей", поэтому на упаковке должно быть соответствующее указание.

Читайте такжеУкраина может изменить квоты на экспорт агропродукции в ЕС

Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris. Решение ЕС позволяет ей в течение 5 лет быть единственным поставщиком продуктов, содержащих этих насекомых. Затем рынок будет открыт и для других игроков.

Насекомые отличаются высокой питательной ценностью в силу содержащегося в них белка. Сверчки, кузнечики и мучные черви уже входят в блюда во многих частях света. В настоящее время европейские эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых, отметили в EFSA.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева