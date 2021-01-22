Вина отечественного производства активно заменяются импортными.

Украина установила исторический рекорд по импорту вина. Он был ввезен в прошлом году на 180 миллионов долларов.

Читайте такжеВ Украине подняли минимальные цены на игристые винаОб этом сообщает ТСН.uа.

"Больше всего полюбилось украинцам итальянское вино, о чем свидетельствуют данные Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине продолжает расти культура потребления вина, но при этом наблюдается снижение производства и внутренней переработки.

"Учитывая то, что с 1 января этого года введена нулевая пошлина на импорт вина из Европейского Союза, которая будет действовать в течение 7 лет, поэтому кардинальных изменений нечего и ждать", - подчеркивает издание.

Основные страны-импортеры вина

Италия - 28,9 миллиона долларов;

Франция - 27,5 миллиона долларов;

Грузия - 24,6 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

За последние 10 лет в Украине снизились вдвое объемы производства вина.

Сейчас отечественное вино производят около семидесяти пяти компаний.

Площадь украинских виноградников составляет 25 тысяч гектаров.

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Автор: УНИАН