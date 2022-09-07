Представители стран заключили меморандум относительно проекта по строительству трансграничного трубопровода.

Украина и Польша договорились построить трубопровод для транспортировки украинского растительного масла.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство сельского хозяйства и развития села Республики Польша, а также Министерство инфраструктуры Республики Польша заключили четырехсторонний меморандум по проекту строительства трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское растительное масло в порт города Гданьск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет наработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной с/х продукции через совместные пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – отметил министр агрополитики Украины Николай Сольский.

В министерстве подчеркнули, что украинское подсолнечное масло до полномасштабной войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители находятся в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).

Как сообщал УНИАН, 30 августа стало известно, что Украина и Польша договорились о создании трубопровода для транспортировки растительного масла.

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