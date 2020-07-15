Нардеп Плачкова инициировала законопроект о компенсации потерь фермерам Одесчины

По ее словам, к инициативе уже присоединился целый ряд народных депутатов.

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Татьяна Плачкова инициировала законопроект, который позволит компенсировать фермерам Одесской области потери урожая, понесенные из-за засухи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Инициировала законопроект, который позволит наконец-то компенсировать фермерам Одесчины понесенные потери урожая из-за засухи. Ведь без изменения в законодательство правительство так и не смогло найти механизмов оказания помощи аграриям. Быстро и без изменения в законы Кабмин может выделить средства только Албании», – посетовала парламентарий.

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По ее словам, к инициативе уже присоединился целый ряд народных депутатов.

«Мою инициативу поддержали представители четырех депутатских фракций и групп, в том числе и из бюджетного комитета. Надеюсь, что вместе мы сможем отстоять законопроект и всё же поддержать фермеров, чьи посевы были уничтожены!» – резюмировала Татьяна Плачкова.

Отметим, что соответствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет-2020 зарегистрирован в Верховной Раде под №3841.

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