Цены на морковь в Украине начали падать: сколько сейчас стоит килограмм

Украинские фермеры начали снижать цены на морковь. Спрос на этот овощ остается невысоким.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день производители отгружают морковь по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), в зависимости от качества и объемов партий овощей, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.
Отмечается, что главная причина падения цен - сезонное увеличение предложения на фоне довольно сдержанного спроса на овощ, поэтому фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на морковь, снижая их.
Стоит добавить, что, несмотря на падение цен, сегодня морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем в аналогичный прошлого года. Такую разницу цен эксперты связывают с довольно резким снижением урожайности овоща из-за аномально засушливого лета.
Цены на морковь в супермаркетах Украины
В Auchan морковь продают от 26,80 грн/кг.
В АТБ овощ можно купить по 16,95 грн/кг.
В Сильпо цены на морковь стартуют от 28,90 гривни за килограмм.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Цены на овощи в Украине на прошедшей неделе изменились разнонаправленно. Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению. Так, впервые за полтора месяца упали цены на огурцы.
При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что цены на картофель стабилизировались благодаря импорту.