Цены на морковь в Украине начали падать: сколько сейчас стоит килограмм

Отмечается, что морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем год назад.

Украинские фермеры начали снижать цены на морковь. Спрос на этот овощ остается невысоким.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день производители отгружают морковь по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), в зависимости от качества и объемов партий овощей, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что главная причина падения цен - сезонное увеличение предложения на фоне довольно сдержанного спроса на овощ, поэтому фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на морковь, снижая их.

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Стоит добавить, что, несмотря на падение цен, сегодня морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем в аналогичный прошлого года. Такую разницу цен эксперты связывают с довольно резким снижением урожайности овоща из-за аномально засушливого лета.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan морковь продают от 26,80 грн/кг.

В АТБ овощ можно купить по 16,95 грн/кг.

В Сильпо цены на морковь стартуют от 28,90 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине на прошедшей неделе изменились разнонаправленно. Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению. Так, впервые за полтора месяца упали цены на огурцы.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что цены на картофель стабилизировались благодаря импорту.

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