В Украине в последние годы продолжается тотальная распашка земель. А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.

Об этом в комментарии 24 канала заявил председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк.

Он отмечает, что в вопросе распашки земли «Украина разительно отличается от цивилизованных стран того же Евросоюза, куда мы упорно стремимся».

«Сейчас в Европе решительно реагируют на глобальные климатические изменения, – говорит Василюк. – Да, ЕС утвердил Стратегию по сохранению биоразнообразия, согласно которой в течение ближайших 10 лет 30% сельхозугодий будут переведены в статус природных территорий и охраняться. Представьте – почти треть! Для Украины – это фантастика! Потому что у нас наоборот – последние остатки природы стараются как можно скорее освоить. Ранее Украина на половину была занята степными ландшафтами. Но на сегодня осталось не более трех процентов бывших степей. Да и из тех почти каждый 5-й квадратный метр был распахан лишь за последние 5-8 лет».

Эксперт отметил, что распашка земель очень серьезно влияет на изменение климата:

«По расчетам ученых, с одно квадратного метра пашни за год «выбрасывается» в атмосферу 3 килограмма углерода. Если этот показатель умножить на распаханные площади на всей планете, то получится колоссальная цифра, считать которую никто и не стремится, потому что обществу не выгодно будет признать, что мы разрушили климат планеты, выращивая пищу и техническое сырье. И количество углерода, что оказалась в атмосфере в результате вспашки, на порядки больше выбросы заводов, электростанций или автомобилей».

Алексей Василюк обращает внимание на то, что Минприроды Украины в Национальном кадастре выбросов конкретно указывает, что в последние годы наибольший прирост выбросов в атмосферу вызывают именно новые распашки. И это при том, что большинство пригодных территорий в Украине «ушли под плуг» еще во времена СССР. А сейчас уже распахивают то, что нельзя – склоны, берега рек... В этих местах пахать запрещено законодательством, но такие случаи происходят сотнями.

«Как правило – это банальное самозахват, – объясняет природоохранник. – Мы думаем, это связано с рынком земли. Хотя продавать ее еще нельзя, но владельцы паев уже готовятся к этому и мошеннически расширяют свои площади, имитируя что их земли – пашня, а не, например, пастбища. Скажем, будет покупать землю какая-то аграрная корпорация. Она не будет подробно разбираться на месте, там где склоны, где незаконно «довспахана» территория... Посмотрят на карте, сколько квадратных метров земли... Есть 10 тысяч гектаров – покупаем!».

УПГ пытается отслеживать самозахват земель, отмечает Василюк. Только в этом году группа подала более 200 заявлений в правоохранительные органы.

«Но мы не можем контролировать все и везде, – жалуется председатель УПГ. – Поэтому беремся за самые вопиющие случаи – например, распашку в заповедниках или заказниках. Также в последнее время местные общины поднимаются и оказывают сопротивление захвату земель. Но нарушений, повторюсь, сотни. Иногда и виновных очень трудно найти. Как вот недавно было на Черниговщине. Фермеры взяли в аренду пастбища – и перепахали. Фермеры те – не местные, их никто не знает. Задержали тракториста – он, конечно, говорит: меня наняли, я только выполнял заказ... ситуация типичная для всей Украины».

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Автор: УНИАН