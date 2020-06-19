Работодатели и профсоюзы призвали Шмыгаля не принимать решения о квотах на удобрения без переговоров с заинтересованными сторонами

Представители работодателей и профсоюзов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой до принятия решения по квотам на импорт удобрений в Украину провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Они просят главу правительства отсрочить принятие окончательного решения по этому вопросу на 30 дней.

Совместный представительский орган (СПО) стороны работодателей на национальном уровне и Совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне обратились к премьер-министру Украины с призывом воздержаться от принятия решений по поводу квот на импорт минеральных удобрений.

Об этом сообщает 19 июня сайт Федерации работодателей Украины.

"В производстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства находятся два специальных расследования относительно импорта удобрений в Украине. По результатам указанных расследований Минэкономики подтвердило наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных защитных мер. Финансовое состояние химических предприятий страны указывает на наличие экономической целесообразности и необходимости внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных законодательством Украины и нормами ВТО", – сказано в сообщении.

В Федерации работодателей отметили, что в последнее время на различных площадках от представителей государственных органов звучат мнения о нецелесообразности введения квот на импорт минеральных удобрений и эти заявления могут повлиять на решение по этому поводу членов Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

"К СПО работодателей и СПО объединений профсоюзов поступают обращения трудовых коллективов предприятий химической отрасли, которые глубоко обеспокоены перспективой сокращения рабочих мест на предприятиях вследствие отказа Минэкономики и МКМТ удовлетворить справедливые требования украинских производителей минеральных удобрений по внедрению специальных мер в отношении импорта минеральных удобрений в Украину", – подчеркивается в письме.

Авторы отметили, что на химических предприятиях Украины – "Днепроазот", "Ровноазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод, Днепровский завод минеральных удобрений, Сумыхимпром, Азот (Черкассы), "Гросдорф", "Агровит групп" и других – работает более 20 тыс. сотрудников.

"Преимущественно эти предприятия являются градообразующими. Учитывая нынешний экономический кризис, для многих семей заработная плата одного из членов семьи является единственным источником дохода. С целью недопущения принятия МКМТ непродуманных решений, которые могут иметь негативные последствия для стабильной работы отечественных химических предприятий, и недопущения социально-экономической напряженности в трудовых коллективах считаем целесообразным отложить принятие любого решения во время ее заседания 22 июня 2020 года", – говорится в обращении.

Авторы обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой до принятия решения МКМТ провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Они просят главу правительства отсрочить принятие окончательного решения по вопросу квот на импорт удобрения на 30 дней, как это уже было сделано по просьбе нескольких аграрных ассоциаций 22 мая 2020 года, а также провести встречу с представителями работодателей, профсоюзов и национальных химических предприятий "для принятия взвешенного и сбалансированного решения".

В мае СМИ сообщали, что три завода группы Ostchem вместе с АО "Днепразот", ПАО "Сумыхимпром" и Днепровским заводом минеральных удобрений при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планировала ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".

16 июня в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства министр Игорь Петрашко и его заместитель Тарас Качка встретились с директорами химических предприятий и обсудили с ними квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

"Встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить", – цитировали "Українські новини" заявление директоров химпредприятий.

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