В министерства сельского хозяйства Польши заявили, что ждут результатов встречи с украинскими коллегами.

В польском правительстве заявили, что могут ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если не удастся договориться с украинскими коллегами. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире Polsat New.

"Польское правительство может ввести дополнительные ограничения", – отметил чиновник.

По его словам, в среду, 21 февраля, должны пройти переговоры министра Чеслава Секерского с украинским коллегой Николаем Сольским.

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"Увидим, как будут вести себя украинцы, какую политику будут проводить по экспорту в Польшу, захотят ли они договориться", – сказал Колодзейчак.

Он заявил, что "мяч на стороне Украины", а форма протеста польских фермеров свидетельствует о масштабах недовольства в польских селах, которое было вызвано плохой аграрной политикой в течение многих лет.

"Это также акция, которая ярко показывает, что сегодня делает Украина. Я это четко говорю, я обратился к президенту Зеленскому: сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в стране" , – отметил политик.

Протесты на границе

Во вторник, 20 февраля, польские фермеры усилили блокаду на границе с Украиной. Были случаи перекрытия железной дороги и рассыпания зерна, которое везли в Германию. Ближе к вечеру протестующие ослабили ограничения на границе.

В ответ на действия поляков украинские водители начали собственную акцию протеста на границе. Польские грузовики будут впускать на территорию Украины с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

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