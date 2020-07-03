Мировое производство зерна вырастет до рекордного уровня - прогноз ФАО

В этом году общемировое производство зерновых достигнет почти 2,8 миллиарда тонн, из них пшеницы - более 760 миллионов тонн.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового производства зерна в 2020 году до рекордных 2,79 миллиарда тонн.

Читайте такжеВ мире падают цены на продовольствие: какие продукты подешевели больше всего

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте ФАО.

"Это означает, что мировое производство должно превысить рекордный уровень 2019 года практически на 3,0% (81,3 миллиона тонн)", - говорится в отчете.

Общемировое производство пшеницы в текущем году ФАО оценивает в 761,5 миллиона тонн, что соответствует прошлогоднему урожаю, превысившему средние показатели.

Прогноз общемирового потребления зерновых в сезоне 2020–2021 годов (июль-июнь) также повышен до 2,73 миллиарда тонн, что на 43 миллиона тонн (на 1,6%) больше уровня сезона 2019–2020 годов.

"Повышение прогноза в этом месяце связано, главным образом, с увеличением прогноза потребления фуражных зерновых почти на 3,0 миллиона тонн, что обусловлено ростом объемов использования в кормовых и промышленных целях", - говорится в отчете.

При этом, по данным ФАО, мировой прогноз потребления пшеницы в сезоне 2020–2021 годов незначительно (на 0,4%) снизится из-за ожидаемого сокращения потребления пшеницы в кормовых целях и ее замещения другими фуражными зерновыми, а также сокращения промышленного потребления.

По прогнозу ФАО, мировые запасы зерна на конец сезона 2021 года достигнут 929 миллионов тонн, что на 52,3 миллиона тонн (на 6,0%) выше показателей предыдущего года.

Объем мировой торговли зерном в сезоне 2020–2021 годов вырастет на 2,1% - до 435,0 миллиона тонн, что является новым рекордом.

"Мировая торговля пшеницей в сезоне 2020–2021 годов прогнозируется на рекордно высоком уровне в 178,7 миллиона тонн, что на 1,5 миллиона тонн (чуть менее 1%) больше, чем в сезоне 2019–2020 годов, за счет ожидаемого увеличения экспортного предложения, обусловленного, в частности, масштабным восстановлением производства в Австралии и Канаде, что с лихвой компенсирует сокращение экспортного предложения со стороны ЕС и Украины", - отмечают в ФАО.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram