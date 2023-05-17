По состоянию на середину мая в стране уже посеяно 247 тысяч га этой культуры.

Украина в этом году может засеять самую большую за 12 лет площадь яровой пшеницы. Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на середину мая в стране уже посеяно 247 тысяч га этой культуры. Прогнозируется, что этот показатель достигнет до 285 тысяч га.

"Последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад. К примеру, в 2013 году, до начала войны России против Украины и временной оккупации части наших территорий, этот показатель составлял 160,2 тысяч га. В 2021 – украинские аграрии засеяли 192,1 тысяч га яровой пшеницы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас лидером по севу этой культуры является Днепропетровщина, там аграрии уже засеяли 32,10 тысяч га. В прошлом году больше всего было посеяно на Тернопольщине – 22,4 тысяч га, а в 2021 на Житомирщине – 21,8 тысяч га.

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Однако, как отметили в ведомстве, несмотря на увеличенные площади посева яровой пшеницы, их доля составляет лишь 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Поэтому такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне.

Сельскохозяйственная продукция в Украине - чего ждать во время вина

По подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться по сравнению с 2022 годом на 2,1%.

В частности, под влиянием логистических проблем экспорта сельскохозяйственной продукции и падением закупочных цен, сельхозпроизводители вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза.

По предварительным прогнозам Минагрополитики, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых — более 16,5 млн тонн пшеницы.

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