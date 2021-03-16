Чтобы получить хороший урожай картофеля, при посадке следует учитывать ряд моментов, в том числе и погодные условия.

Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур, которые огородники обязательно будут сажать в сезоне 2021 года. Она особо не прихотлива в выращивании, но требует своевременной посадки в грунт и грамотного ухода при созревании.

Когда сажать картофель в 2021 году

Заранее определить дату посадки картофеля невозможно, ведь все зависит от погодных условий. Наиболее точным сигналом для начала посадки является состояние почвы.

Читайте такжеПосадка чеснока 2021: когда и как лучше всего высаживать для хорошего урожаяБраться за посадку, в частности, можно, когда почва на глубине 10 см прогреется до 6-8°С тепла в южных районах, а в более холодном климате – до 10-12°С тепла. Дневная температура при этом должна составлять около 15-18°С тепла, а по ночам не ниже 5°С тепла.

Можно также проверить готовность грунта. Для этого следует взять горсть почвы и бросить на землю: если она рассыпалась на несколько частей – можно сажать; если деформировалась, то грунт очень влажный и сажать картошку еще рановато; если горсть рассыпалась в мелкую крошку – откладывать посадку уже нельзя.

Существуют народные приметы, которые дают понять огородникам о готовности природы к посадке картофеля:

на березе листья достигли размеров копеечной монеты;

у одуванчика образовался слой с семенами;

зацвела мать-и-мачеха – значит, через месяц можно сажать ранние сорта картофеля.

Посадка картофеля по лунному календарю

Многие огородники не первый год пользуются услугами посевного лунного календаря, который всегда подскажет благоприятные дни для высадки и ухода за картофелем.

Так, согласно лунному календарю, лучшими днями для посадки картофеля в 2021 году являются следующие:

март – 1, 3-5, 8, 13-15, 19 и 28;

апрель – 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27 и 28;

май – 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29;

июнь – 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29 и 30.

Между тем, в эти дни не стоит сажать картофель, поскольку по лунному календарю они будут неурожайными:

март – 9-11, 19-21, 25 и 26;

апрель – 3, 4, 15-17, 20-22 и 30;

май – 3, 4, 8, 9, 30 и 31;

июнь – 1, 4, 5, 14, 15, 27 и 28.

Сроки посадки картофеля по регионам Украины

Во время посадки картофеля важно ориентироваться на сроки посадки в соответствии с регионом, где находится земельный участок. Ведь в южных областях Украины весна приходит на несколько недель раньше, чем в северных.

Так, на юге Украины раннеспелый картофель высаживают в третью декаду марта – тогда уже довольно тепло и прогретый грунт. А посадку среднеспелых сортов проводят в начале апреля.

В центральной части Украины раннюю картошку можно высаживать в первой декаде апреля, если уже достаточно тепло. За посадку более поздних сортов следует браться во второй и третьей декадах.

Вместе с тем, в северной части страны картофель обычно сажают в конце апреля, а в западных областях – вообще в начале мая.

Подготовка картофеля к высаживанию

В зависимости от состояния клубней картофеля, они подлежат предварительной подготовке к посадке в открытый грунт. Спящие глазки на картофелинах стимулируют, а пророщенные – озеленяют.

Делать это можно как путем световой яровизации, так и обработки клубней с помощью питательных и дезинфицирующих растворов (в частной практике данный способ используют достаточно редко).

При световой яровизации клубни перед посадкой выдерживают в теплых, светлых, хорошо проветриваемых помещениях в течение 30-60 дней. Яровизированные клубни имеют хорошо развитые ростки с корневыми бугорками – зачатками корневой системы.

Яровизация способствует быстрому появлению всходов и развитию растений, повышает урожай картофеля в ранние сроки уборки, а также улучшает качество продукции.

Крупные клубни часто режут на части. В зависимости от размера картофелины ее можно разрезать пополам или даже на три части. При этом лучше всего использовать для посадки верхние части клубня, ведь именно в этой части сосредоточено от 50 до 75% всех глазков.

Резку клубней стоит начинать заблаговременно, за 5 дней до посадки, и хранить их тонким слоем вверх резаной поверхностью в теплом отапливаемом помещении или на солнце.

Подготовка участка под картофель

Место для посадки картофеля должно быть солнечным и не очень ветреным. Высаженный на определенном участке в первый раз картофель даст максимальный урожай, но в дальнейшем стоит чередовать культуры. Наилучшим вариантом станет высадка картофеля на грядках после кукурузы, огурцов, капусты, свеклы, сидератов, зелени.

Участок под картофель надо освободить от сорняков, перекопать и прорыхлить. При необходимости его удобряют перепревшим навозом и золой, чтобы наполнить необходимыми питательными веществами для полноценного проращивания клубней.

Как высаживать картофель

Первым делом нужно разделить гряду на отдельные лунки или борозды так, чтобы интервал между рядами составлял не менее 65-70 см.

Читайте такжеПосадка моркови 2021: когда и как сажать морковь для хорошего урожаяВыкладывать клубни следует на расстоянии 25-40 см друг от друга. При этом глубина их укладки может быть: малая (не более чем 6 см); средняя (от 6 до 10 см); глубокая (12 см и более).

Первый вариант укладки клубней подходит, если посадка осуществляется в холодную почву или тяжелую по составу землю. Второй способ лучше всего подходит, если культуру высаживают в песчаную почву. Третий – применяют для огородов с качественной почвой или в регионах с недостаточным количеством осадков.

Важен также размер картофелины: чем больше клубень, тем большей будет глубина.

Если почва не была предварительно удобрена, поверх семенного материала можно положить горсть перегноя, просеянную золу и шелуху от лука. Далее лунки заполняют грунтом, а поверхностный его слой разравнивают с помощью грабель.

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Автор: УНИАН