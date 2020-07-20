"Политическое давление": "Укрлендфарминг" отреагировал на заявление НАБУ

НАБУ давит на судей ВАКС, считают в компании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины у себя на странице фейсбук разместило заявление, которое является прямым политическим давлением на судей ВАКС, которые сегодня должны рассмотреть апелляцию на окончательное решение Печерского суда Киева о незаконности возбуждения производства по делу VAB банка.

Об этом говорится в заявлении "Укрлэндфарминга", которое цитирует Depo.ua.

В частности, в сообщении говорится, что от сегодняшнего решения зависит, смогут ли представители НАБУ «довести до логического завершения расследование особо тяжкого уголовного преступления».

"Таким образом НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым уголовным преступлением", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что такое заявление является прямым давлением на суд. Мы привыкли к тому, что Артем Сытник в своих выступлениях, в том числе и с трибуны парламента, без каких-либо судебных решений обвиняет своих оппонентов в том, что они совершили преступления. Но настолько открыто и нагло он до сих пор не позволял себе давить на суд и судей. Это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили неоднократно: Артем Сытник в деле VAB банка действует исключительно из-за собственной мести. И ничего общего с правосудием сейчас нет", - подчеркнули в компании.

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