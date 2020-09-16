Температура почвы ночью 18-19 сентября опустится до 0 или -3 градусов.

В Украине с 18 сентября ожидаются первые заморозки почвы, которые могут помешать проведению осенней посевной кампании.

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"В Украине похолодание и первые заморозки на почве ожидаются 18-19 и до 22 сентября, тогда температура почвы опустится до 0 или -3 градусов ночью. Это будет большим минусом для посевной кампании под урожай 2021 года", - сказала она.

Кроме того, по словам Адаменко, в Украине до конца сентября ожидаются небольшие осадки, которые пройдут только в западных и северных областях.

“Оптимальные сроки сева озимых в Украине - с 10 по 26 сентября, мы находимся посередине этого периода. При этом сохраняется засуха, а сеять озимые культуры в сухую почву не имеет смысла. Нужно ждать дождей, которых до конца месяца не будет в достаточном количестве, поэтому сроки посевной кампании будут смещены на более поздний период”, - подчеркнула эксперт.

В то же время такие погодные условия не мешают уборке кукурузы, сои и других культур.

"Хотя заморозки могут помешать дозреванию некоторых овощных культур и зелени, критического влияния на общий урожай не будет, так как это уже конец сезона", - добавила Адаменко.

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Прогнозы урожая в Украине 2020:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году до 68 млн тонн из-за недобора кукурузы. Урожай масличных ожидается на уровне 20 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная