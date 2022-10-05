Более 10 000 женщин приняли участие в кампании #HereToBeHeard.

Впервые за 5 лет план расширен до четырех направлений. Кроме "Успешного общества", "Здоровой планеты" и "Всеобщего благосостояния", в 2021 году также подведены итоги по направлению "Переработка упаковки".

Дополнительно в отчете речь идет об изменениях, которые будут введены до 2025 и 2050 годов.

В рамках реализации плана устойчивого развития компания Mars охватила более 442 000 человек, среди которых фермеры, рабочие предприятий и женщины. Они участвуют в программах по поддержанию здоровья (как физического, так и психического), борьбе с дискриминацией и увеличению личного дохода. В частности, более 10 000 женщин приняли участие в кампании #HereToBeHeard, высказав свое мнение по различным вопросам — от гендерного неравенства до женщин на руководящих должностях.

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Другое важное направление, которое Mars реализует с 2017 года, — забота об экологии. Как указано в отчете, в 2021-м производитель сократил выбросы парникового газа более чем на 6%, а нерациональное использование воды — на 24%, если сравнить с 2015 годом. В долгосрочных целях компании — достичь показателей 27% и 50% соответственно в 2025 году.

Заботясь об общем благосостоянии, Mars постоянно повышает питательную ценность пищевых продуктов собственного производства. Так, содержание натрия было сокращено более чем на 3% в 2021 году. Это позволило увеличить количество порций здоровой пищи.

Новое направление деятельности компании, "Переработка упаковки", заключается в создании упаковки, которую можно перерабатывать, компостировать или использовать повторно. Согласно данным из отчета, 43% упаковки в пищевых продуктах Mars подвергается вторичной переработке.

Чтобы узнать больше о результатах "Плана устойчивого развития через поколение" компании Mars, ознакомьтесь с полным отчетом.