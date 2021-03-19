В первые годы после запуска рынка земли рост ВВП ожидается на уровне 1%.

Рынок земли может дополнительно приносить до 3% к росту ВВП Украины в год при условии полной либерализации рынка, которая произойдет в 2024 году с допуском юридических лиц и расширением ограничений на покупку земли до 10 тысяч га.

Читайте такжеЗемельная реформа в Украине близится к завершениюОб этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в эфире одного из телеканалов.

"При постепенной либерализации рынка земли рост ВВП может ускориться до 2,5-3%", - сказал он.

По словам Высоцкого, на старте рынка земли и в ближайшие 3-5 лет его работы Минэкономики прогнозирует средний рост ВВП на 1%. Он напомнил, что с 1 июля текущего года сельскохозяйственные земли смогут покупать только физлица-граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки.

"Даже в этот период рост ВВП на 1% обоснован. На первом этапе пойдут инвестиции в орошение, которых не было без рынка земли. Орошение одного гектара стоит 3-5 тысячи долларов, и люди будут инвестировать как раз таки в свою собственность", - объяснил он.

На втором этапе запуска рынка Минэкономики ожидает, что землевладельцы начнут инвестировать в садоводство и животноводство, что обеспечит дополнительный рост экономики.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.

По мнению экспертов, стоимость гектара земли в первый год после открытия рынка будет колебаться в пределах 1-2 тысячи долларов, но более точную цифру можно будет назвать после формирования спроса и предложения на рынке.

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная