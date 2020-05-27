На рынке появилась ранняя черешня: откуда везут и сколько стоит

Черешня на 40% дороже, чем в прошлом году.

На рынке появилась первая ранняя черешня из Херсонской, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областей.

Читайте такжеДорогие фрукты и дешевые овощи: как весенние заморозки повлияют на урожай

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Оптовики продают килограмм сладкой ягоды по 55-70 гривень. Это на 40% дороже, чем в прошлом году. Производители говорят, что массово черешня поступит в продажу не раньше начала июня.

Садоводы обеспокоены, потому что дожди, которые наблюдаются сейчас по всей территории Украины, могут негативно повлиять на урожай и качество черешни. Черешневые сады также существенно пострадали от весенних заморозков.

Как сообщалось, на рынке появилась молодая клубника. Сейчас купить можно, в основном клубнику, которая выращена в теплицах. Она дороже, чем обычная грунтовая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram