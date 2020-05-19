Сезон клубники продолжается: красные ягоды значительно подешевели

За неделю стоимость уменьшилась на 30%.

Стоимость клубники снизилась вдвое с начала продаж.

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Об этом рассказали в Сніданок з 1+1.

Таким образом, цена уменьшилась на 30% только за последнюю неделю. Минимальная цена, по которой сейчас можно найти килограмм клубники, за 80 гривень. Тогда как еще неделю назад ее стоимость достигала 120-160 гривень.

Фермеры уверяют, что цены продолжат падать, когда наступит пик сезона. Это произойдет в середине июня.

Как сообщалось, в Украине начался сезон клубники, которая уже появилась на рынках и в супермаркетах. Сейчас купить можно в основном клубнику, которая выращена в теплицах. Она дороже, чем обычная грунтовая.