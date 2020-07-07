Минэкономики расширит поддержку АПК на страхование урожая

Министерство продолжит финансировать животноводство, садоводство, фермерство, удешевление техники и кредитов в 2021-2023 годах.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины расширит программы поддержки АПК на 2021-2023 годы на новые направления – страхование урожая, нишевое и органическое производство, а также пчеловодство.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам презентации новой программы поддержки аграриев.

"Планируя программы поддержки аграриев на следующие три года, мы оставили основные приоритетные направления, которые уже доказали свою экономическую эффективность: животноводство, садоводство, фермерство, удешевление техники и кредитов. В то же время, мы адаптировали программы к новым условиям и потребностям производителей, добавив такие направления как страхование урожая, поддержка нишевого и органического производства, пчеловодства", - приводятся слова заместителя министра Тараса Высоцкого.

Согласно сообщению, министерство предлагает расширить финансовую поддержку аграриев путем удешевления кредитов в двух новых направлениях: удешевление кредитов на покупку земель с/х назначения и удешевление страховых платежей (премий) по договорам страхования с/х культур от рисков гибели.

Программа по поддержке животноводства на 2021-2023 годы предусматривает дотации на реконструкцию ферм и комплексов, улучшение состава поголовья.

Поддержка садоводства, виноградарства и хмелеводства предполагается путем частичного возмещения стоимости приобретения посадочного материала и установки систем орошения.

Также предусматриваются дотации на строительство и реконструкцию холодильников, цехов переработки, объектов по замораживанию и высушиванию плодов и ягод.

В программе поддержки фермерства в Украине остаются такие направления, как: компенсация стоимости за покупку с/х техники, компенсация расходов на консультации, бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий новых фермерских хозяйств, дотация на содержание молочных коров, доплата ЕСВ за членов семейных фермерских хозяйств, предоставление беспроцентных кредитов.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не включило направления овощеводства и картофелеводства в программу государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы. Профильные ассоциации заявляют, что эти отрасли находятся на грани уничтожения, и считают необходимым вернуть государственные программы поддержки.

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