Функционирование рынка земли в ближайшие годы не повлияет на показатели производства и экспорта агропродукции.

Такое мнение высказал президент группы компаний "Панда" Геннадий Бобов.

"Как и ожидалось бума по купле-продаже земли не произошло. Соглашения на 800 гектаров по всей Украине за последние две недели - это очень малые объемы. Прогнозирую, что низкая активность будет и в дальнейшем. Это в свою очередь означает, что открытие рынка земли серьезно не скажется на показателях производства и экспорта агропродукции в ближайшие годы" - заявил участник рынка.

Геннадий Бобов называет три основные причины низкой активности.

Первая - это законодательные ограничения, которые действуют на первом этапе реформы по концентрации земли и ограничения для юрлиц.

Вторая - это низкая активность участников рынка. Все присматриваются к тому, каким образом будет реализована реформа на практике, не затормозится ли она на каком-то моменте, как будет выполняться процедура.

Третье - это переоценка количества продавцов. Тот, кто хотел быстро сбыть землю - уже ее сбыл. Не секрет, что существовало много "серых" схем по смене собственника земли. Но самое главное – землю во многих регионах сегодня стало выгодно сдавать в аренду. Там, где есть конкуренция арендаторов, выплачивают и 10%, и 12%, и даже 15% процентов арендной платы. Это неплохие деньги каждый год, особенно если в собственности семьи находится несколько паев.

"Рынок земли будет формироваться очень медленно. Очень надеюсь, что государство подойдет к этому вопросу адекватно и не будет постоянно менять правила игры на нем, а также примет действенные программы по поддержке малого и среднего агробизнеса", - сказал он.

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Автор: Григорий Бондарь