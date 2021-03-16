Сейчас цена на зерновые и так достаточно высокая для мирового рынка, потому хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в этом году.

В Украине хлеб продолжит дорожать к следующему урожаю. Именно хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в 2021-м. Цена может стабилизироваться не ранее июля.

Читайте такжеВ Украине подорожали овощи борщевого набора

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на председателя Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

По его словам, сейчас цена на зерновые и так достаточно высокая для мирового рынка, потому хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в этом году.

"На хлеб очень существенно влияет повышение стоимости зерновых. Эта тенденция сохранится к следующему урожаю. Где-то в июле мы с вами увидим, будет ли этот тренд продолжаться. Может случиться так, что продукция, сделанная из пшеницы и других зерновых, начнет дешеветь. Это возможно, при условии, что будет хороший урожай в мире и пандемия пойдет на спад. Тогда хлеб может упасть в цене на 10-15% за второе полугодие", – сказал Дорошенко.

Кроме того, от стоимости зерна будет зависеть и цена на другие крупы. Однако некоторые ключевые продукты уже скоро могут подешеветь. Цена на сахар может упасть, если производители смогут импортировать сырье для производства тростникового сахара. Также к лету мы можем ожидать уменьшения цен на молочную продукцию.

Что этому предшествовало

В Украине в 2021-м все продукты питания подорожают на уровень инфляции.

Однако подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар вырастут в цене существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года.

В Украине с ноября 2020 года цены на бензин выросли в среднем на 25,4%, а дизель – 22,7%.

Прогнозы экспертов касательно цен не слишком оптимистичны. В лучшем случае они стабилизируются на высоких отметках, а в худшем – увидим продолжение подорожания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН