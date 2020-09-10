Украинский экспорт подсолнечного масла достиг рекордных 6,68 миллиона тонн.

Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла по итогам 2019-2020 маркетингового года (МГ, сентябрь 2019 - август 2020).

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Об этом сообщает ассоциация "Укролияпром".

Согласно сообщению, Украина за отчетный период увеличила экспорт основных видов растительных масел на 5,28 миллиарда долларов, что на 16,9% больше, чем в предыдущем сезоне.

Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 миллиона тонн (на 10,2% больше, чем годом ранее) на сумму 4,9 миллиарда долларов, что на 17% больше.

Мировые экспортеры подсолнечного масла

При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины - 6,2%, Евросоюза - 5,1%, Турции - 3,3%.

Отмечается, что по оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2020/21 МГ Украина останется мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.

Что этому предшествовало

В 2019 году Украина экспортировала семена масличных на 2,5 миллиарда долларов, а подсолнечного масла – на 4,3 миллиарда долларов.

Крупнейшим импортером этих семян в прошлом году стала Германия (19% всех поставок), а растительного масла - Индия (30%).

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Автор: Анна Нагорная