Эксперт объяснил, почему в Украине не дешевеют арбузы

В Украине продолжается сезонное падение цен на овощи, однако ягоды из-за погодных катаклизмов подорожали и уже дешеветь не будут.

В Украине дешевеют большинство овощей борщевого набора, виноград, абрикос и бахчевые культуры, однако несмотря на насыщение рынка арбузами и соответственное кратковременное снижение стоимости крупнейшей ягоды, к концу прошлой недели спрос уменьшил предложение и повлек за собой восстановление цен на арбузы.

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Об этом сообщает портал UBR.

О динамике цен на украинском плодовоовощном рынке рассказала директор по развитию Украинской плодовоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

Эксперт отметила, что еще в начале текущего сезона было зафиксировано снижение цен на ряд позиций борщевого набора:

репчатый лук подешевел на 42% в рознице, что, объясняет Зверева, было ожидаемо ввиду установления ценовых рекордов по данной позиции в 2019 году. Так, цены на репчатый лук в конце минувшей недели стартовали от 0,09 доллара/килограмм, а цены на более поздние сорта лука высокого качества даже немного поднялись до 0,16 доллара/килограмм;

столовая свекла упала в цене на 41%, однако по другой причине – урожай данного овоща 2019/20 года "сильно разочаровал овощеводов", комментирует Зверева;

третью строчку в рейтинге подешевевших овощей заняла белокочанная капуста, цены на которую в среднем снизились на 22%;

кроме того, снижение цены отмечается в сегменте моркови (до 0,16-0,26 доллара/килограмм), а производителям картофеля на прошлой неделе удерживали предыдущие ценовые показатели.

"Минимальные цены на эту продукцию даже несколько поднялись ввиду окончания продаж картофеля ранних сортов. В результате картофель на украинском рынке предлагался по 0,20-0,24 доллара/килограмм", – говорит Зверева.

В целом представитель УПОА отмечает, что на минувшей неделе продолжалось массовое сезонное снижение цен, которое будет увеличиваться и в дальнейшем по мере роста предложения на рынке.

"Исключение составили цены на огурцы и болгарский перец, которые выросли, учитывая сокращение предложения. Незначительно подорожали также кабачок и цветная капуста. На рынке зелени подешевели зеленый лук и сельдерей", – рассказала Катерина Зверева.

При этом эксперты зафиксировали падение цен на виноград, абрикос и бахчевые культуры. Однако стоимость арбузов, продемонстрировавшая падение в начале прошлой недели из-за стремительного увеличения предложения, к концу недели опять показала рост.

"К концу анализируемого периода операторы рынка не отмечали переизбытка продукции на рынке, и цены на арбузы там несколько восстановились. Как результат текущей недели в целом: незначительное проседание цен на данный вид бахчевых в Украине с 0,14 доллара/килограмм до 0,13 доллара/килограмм", – подытожила Зверева.

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Автор: УНИАН