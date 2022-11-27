Отметим, что дешевеет гречка в Украине уже третий месяц подряд.

В Украине подешевела гречка.

Так, по данным Минфина, если среднемесячная стоимость крупы в октябре составляла 80,78 грн/кг, то по состоянию на 27 ноября, гречка стоит 76,37 грн/кг, то есть, на 4,41 грн дешевле.

Сейчас в отдельных супермаркетах цены на гречку составляют (за 1 кг):

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Metro - 71,9 грн;

Auchan - 67,3 грн;

Varus – 89,9 грн.

Отметим, что дешевеет гречка в Украине уже третий месяц подряд. Впервые это случилось в сентябре, когда по сравнению с августом, цена на нее снизилась на 4,79 грн/кг – с 92,73 грн до 87,94 грн. Далее гречка дешевела (за 1 кг):

октябрь – на 7,16 грн, с 87,94 до 80,78 грн;

ноябрь – на 3,7 грн, с 80,78 грн до 77,08 грн (по состоянию на 1 число. После этого цена снизилась еще на 0,71 грн).

Как писал УНИАН, в ближайшие два месяца в Украине подорожают продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. Но цена на гречку в Украине наоборот упадет.

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