Замминистра перечислил категории продуктов, на которые уже выросла цена.

Подорожание цен на продукты в Украине скоро замедлится - сейчас они подтягиваются к мировому уровню.

Об этом заявил замминистра экономики Тарас Качка в эфире канала "Украина 24".

Представитель Кабмина уточнил, что в Украине подорожали яйца, масло, молоко и подсолнечное масло.

"Причина в том, что меньший урожай зерновых в прошлом году, больше цены в мире, и эти цены будут высокими еще этот год точно. Посмотрим, что будет осенью, но все равно будут довольно высокие цены. Это влечет за собой повышение себестоимости производства и яиц, и молока, и мяса. Соответственно, мы это видим в том, как растут цены", - прогнозирует он.

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По словам Качки, цены растут не скачками, а медленно, хоть и неуклонно.

"Единственный способ на будущее, на будущие урожаи – это работать над тем, чтобы наши производители продукции покупали свои корма через форвардные контракты дешевле заранее, а не в момент, когда эти цены наивысшие", - сказал он.

Качка прогнозирует, что "такой рост немного остановится, потому что цены и так уже достаточно максимальные".

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Автор: УНИАН