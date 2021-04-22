Около трети молокоперерабатывающих предприятий ухудшили рентабельность из-за роста цен на молоко-сырье.

Часть украинских молокоперерабатывающих предприятий пострадала от снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на молоко-сырье, которая с 1 марта была снижена до 14% с 20%.

Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Леонид Тулуш, сообщает пресс-служба.

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Согласно сообщению, «Институт аграрной экономики» и «Союз молочных предприятий Украины» провели анкетирование среди молокоперерабатывающих предприятий относительно их оценки изменения экономической ситуации в отрасли по результатам первого месяца действия сниженной ставки НДС.

В опросе приняли участие 14 компаний – практически все ключевые операторы рынка молокопереработки Украины, доля которых совокупно достигает 70% рынка.

Согласно опросу, более 70% предприятий-респондентов ответили, что цена, зафиксированная без НДС, осталась неизменной.

«Зато около 30% респондентов отметили, что цена без учета НДС выросла – при том, что цена с учетом НДС, наоборот, снизилась. Это свидетельствует о том, что уравновешивание цены произошло путем обоюдных уступок. При этом стоимость молочного сырья для этой части молокоперерабатывающих предприятий выросла, что отразилось на рентабельности их деятельности», – комментирует результаты опроса Тулуш.

Также более 40% молокоперерабатывающих предприятий отметили, что столкнулись с проблемами при сохранении уровня закупочной цены без НДС. Половина из этих респондентов вынуждена была отказаться от сотрудничества с отдельными поставщиками, которые не пошли навстречу в вопросе снижения закупочной цены с НДС.

«Как правило, они потеряли 1-2 поставщиков, доля которых в общих поставках не превышала 10%», – говорится в сообщении.

Оценивая влияние сниженного НДС на финансовое состояние молокоперерабатывающих предприятий, только один респондент отметил, что для него оно является экономически нейтральным. Другие предприятия отмечают негативное влияние такой налоговой новации на свое финансовое состояние. Две трети из них считают, что негативное влияние уже произошло, треть отметила, что «финансовое состояние предприятия не ухудшилось в первый месяц только в результате принятых мер – но неизвестно, как ситуация будет развиваться в будущем».

Что этому предшествовало

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что перерабатывающая отрасль несет "шокирующие" убытки после снижения НДС на некоторые виды сырья.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% для некоторых видов аграрной продукции.

Право на сниженную процентную ставку НДС получили следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла и др.

При этом бизнес-сообщество подчеркивало, что в этот перечень не должно было попасть молоко-сырье.

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Автор: Анна Нагорная