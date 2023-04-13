В среднем подорожание составило 26,8%.

В Украине продукты питания подорожали в среднем на 26,8%. Самый большой скачок цен зафиксировали на куриные яйца - на 79,8%.

По информации Государственной службыы статистики Украины, в тройку лидеров по подорожанию в марте 2023 года в сравнении с мартом 2022 года попали фрукты – на 44,9% и овощи - на 38,3%.

При этом поднялись цены и на рыбу и продуктов из нее. В среднем украинцы стали платить больше на 37,2%. В то же время мясо и мясопродукты подскочили в цене на 20,2%.

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Кроме того, более чем на 20% подорожали макаронные изделия, хлеб и хлебопродукты, а также сахар. В свою очередь подсолнечное масло, которое резко подорожало в 2022 году, поднялось в цене лишь 6,9%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Госстат Украины сообщил, что базовая инфляция в марте выросла до 1,5% с 0,5% в феврале и 0,7% в январе, что сказалось соответствующим образом на потребительских ценах. При этом в годовом измерении базовая инфляция по итогам марта снизилась до 20,1% с 22,7% по итогам февраля.

В то же время, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего - на 17,3% - подорожали овощи. На 1,8-0,4% выросли цены на яйца, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и продукты из рыбы.

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