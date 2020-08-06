Украинские аграрии получат компенсацию за покупку отечественной сельхозтехники - Минэкономики
13:31, 06 августа 2020Агро
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Распоряжение по выплате уже передано в казначейство.
Формы по выплатам компенсации зарегистрированы в Минюсте / Иллюстрация REUTERS
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечисление 47 млн грн компенсации аграрным производителям за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на своей странице Facebook.
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Он отметил, что распоряжение по указанной выплате передано в казначейство.
«Формы по выплатам компенсации по 107 порядкку КМУ (животноводство, пчеловодство) зарегистрированы в Минюсте», — написал Высоцкий.
Распределение средств
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь–июнь 2020 года.
- В июне министерство утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе–мае 2020 года.
- В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.
- 30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.
- В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.
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