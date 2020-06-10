Агрохолдинг I&U Group достраивает уникальный биогазовый комплекс в Украине

Агрохолдинг I&U Group находится на завершающей стадии строительства уникального биогазового комплекса мощностью 5,5 мВт/ч, созданного в партнерстве с ЕБРР.

С конца 2018 года вблизи поселка Капитановка Номиргородского района Кировоградской области ведется масштабное строительство: аграрный холдинг I&U Group строит здесь биогазовый комплекс по переработке органических отходов сахарного производства в сырье для тепловой и электрической энергии.

После выхода комплекса на полную мощность он будет ежегодно производить около 48000 МВт «зеленой» электроэнергии и станет уникальным по примененным технологиям биогазовым комплексом, аналогов которому сейчас нет в Украине. Остатки от производства биогаза будут использоваться в качестве биоудобрения, которые частично заменят компании дорогие минеральные удобрения. Ежегодно комплекс будет производить 10-12 тысяч т твердых минеральных удобрений.

При строительстве объекта использовались новейшие инновационные технологии и передовое оборудование австрийских компаний.

Запатентированная технология предусматривает перемешивание субстрата собственно произведенным биогазом без использования мешалок, это дает возможность получать до 7% больше биогаза из тонны субстрата. За счет отсутствия электрических мешалок, завод экономит потребление электроэнергии на собственные нужды. Технология получила несколько европейских и американских наград и признана самой эффективной технологией перемешивания.

Этот биогазовый комплекс является совместным проектом холдинга с Европейским банком реконструкции и развития. Для строительства был привлечен пакет финансирования, состоящий из кредита ЕБРР в размере €13 млн и льготного кредита от Фонда чистых технологий (ФЧТ) на сумму €2 млн. Вместе с собственными вложениями агрохолдинга I&U Group общие инвестиции в строительство составили почти € 25 млн.

Построенный биогазовый комплекс станет неотъемлемой частью холдинга I&U Group, позволив компании не только эффективно использовать отходы сахарного производства, но и существенно улучшить экологическую ситуацию вблизи завода и поселка Капитановка. Запуск завода позволит совокупно сократить выбросы CO2 на 24 000 т в год.

К тому же, биогазовый комплекс — это новые рабочие места и большие объемы «зеленой» электроэнергии. Согласно расчетам компании, производимой электроэнергии хватит для одновременного энергообеспечения 15 тысяч домохозяйств.

Биогазовый комплекс агрохолдинга I&U Group является примером ответственного отношения компании к сельскохозяйственному производству и реализует ее видение развития альтернативной энергетики в Украине. В I&U Group считают, что новое производство существенно улучшит экономическое и экологическое состояние региона, поэтому надеются на скорейшее разрешение ситуации с вводом комплекса в эксплуатацию.

Справка. I&U Group — аграрный холдинг, который более 20 лет реализует различные сельскохозяйственные проекты в Украине. Компания занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в Кировоградской и Николаевской областях. Земельный банк I&U Group составляет 50 тыс. га.

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