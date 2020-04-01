"Работают магазины и супермаркеты": Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут
В Киеве продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынки не будет открывать. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет", - подчеркнул Кличко.
Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.
"А относительно рынков, количества людей на них и прочего - напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане", - подчеркнул Кличко.
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Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.
В постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта говорится, что осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Количество посетителей рынка будет ограниченным - один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.
Весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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