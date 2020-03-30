Украина увеличила экспорт агропродукции почти до $4 миллиардов

В то же время, импорт агропродукции за два месяца увеличился на 16% и достиг 1,1 млрд долл.

Украина в январе-феврале 2020 года экспортировала агропродукции на сумму 3,7 млрд долл., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

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В то же время, импорт агропродукции за два месяца увеличился на 16% и достиг 1,1 млрд долл.

"В целом, внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 2,6 млрд долл, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в январе-феврале 2020 года доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта составила 46%, в то время как доля импорта составила лишь 12%.

В частности, на треть (или на 230 млн долл.) увеличились поставки из Украины растительного масла.

"Наращивание поставок произошло за счет увеличения экспорта подсолнечного масла на 179 млн долл. (+26%), рапсового масла на 25 млн долл. (в 23 раза), соевого масла на 17 млн ​​долл. (+66%)", - говорится в сообщении.

Также Украина нарастила поставки кукурузы и ячменя.

Кроме того, увеличился экспорт готовой продукции за счет поставок подсолнечного шрота на 16% (на 32 млн долл.) и сигарет на 38% (на 13 млн долл.).

При этом экспорт продукции животноводства сократился на 12% (или на 23 млн долл.), в основном из-за сокращения поставок молочной продукции на четверть.

В то же время, Украина увеличила зарубежные закупки продукции растениеводства на 16% (или на 58 млн долл.) за счет цитрусовых, картофеля и бананов.

Также на 17% (на 52 млн долл.) вырос импорт готовой продукции за счет шоколада и кормов для животных. Импорт продукции животноводства вырос на 16% (на 27 млн долл.) за счет закупки сыров, рыбы и сливочного масла.

Как подчеркнул генеральный директор УКАБ Роман Сластен, ритмичная работа АПК в условиях карантина очень важна, поскольку агросектор является основным источником поступления валюты в бюджет страны.

“Стоит отметить, что необходимости ограничения внешнеторговых операций нет, поскольку это может негативно повлиять как на экономику страны за счет уменьшения валютных поступлений, так и на продовольственную безопасность”, - приводятся в сообщении его слова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что на время карантина Украина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.