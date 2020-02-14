Украина и Нидерланды договорились о сотрудничестве по вопросам кадастра

Сотрудничество с Нидерландами поможет ускорить интеграцию Украины в европейскую систему геопространственной информации.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Нидерландское агентство по вопросам кадастра, земельного реестра и картографии подписали план совместных действий.

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Как сообщает пресс-служба Госгеокадастра, установление двустороннего сотрудничества улучшит возможности украинских специалистов по работе с геопространственными данными, а также обеспечит эффективность интеграции различных кадастров и реестров.

"Учитывая то, что голландская система кадастра считается одной из лучших и эффективных в мире, а их опыт в области геопространственных данных является ведущим, установление двустороннего сотрудничества - это реальный шанс для Украины приблизиться к европейским стандартам в сфере земельных отношений, а также ускорить интеграцию Украины в европейскую систему геопространственной информации", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Госгеокадастр запустил бесплатный сервис для проверки заявлений на регистрацию земельных участков. Также был открыт обновленный электронный реестр для инженеров-землеустроителей с возможностью обновлять, добавлять и изменять информацию в реестре.