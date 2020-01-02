Ограничение на концентрацию земли: сколько гектаров можно будет купить в одни руки

Советник премьера по земельной реформе заявил, что ни один собственник не сможет владеть более 10 тысячами га сельхозземель. В случае превышения лимита избыточная земля будет изъята по решению суда и выставлена на электронных торгах.

Ни один собственник не сможет владеть совокупно более 10 тыс. га сельхозземель согласно финальной версии законопроекта о рынке земли.

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Об этом в Facebook написал советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

“Ограничение концентрации земли в одних руках. В финальной версии это будет 10 тыс. га… Ни один собственник земли совокупно не может владеть более 10 тыс. га”, - написал он.

По словам Мушака, независимо от количества основанных собственником предприятий, суммарно на них всех будет накладываться единый лимит.

“Например, 10 компаний по 1 тыс. га может быть, а 11 – нет. То же самое, 20 юрлиц по 500 га – ок, а уже 21 система не пропустит”, - отметил он.

При этом ограничение будет трехуровневым и затронет как физлиц, так и действующие предприятия, а также повлияет на статуты новых компаний. К примеру, если собственник уже владеет совокупно 8800 га земли, то сможет докупить ровно столько, сколько не хватает до ограничения в 10 тыс. га.

“Это значит, что новая компания, где он будет единственным учредителем, сможет купить только 1200 га. А если структура собственности 50% на 50%, то такая компания будет ограничена 2400 га”, - написал Мушак.

Он также добавил, что законопроект предусматривает синхронизацию всех реестров для контроля за концентрацией земель. В случае превышения лимита избыточная земля будет изъята по решению суда и выставлена на электронных торгах.

При этом, по его словам, первые 500 агропредприятий Украины уже обрабатывают земельный банк более 10 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Ограничения в этом законопроекте не допускают приобретение в собственность более 0,5% земель Украины, что в пересчете - около 200 тыс. га.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить концентрацию сельскохозяйственных земель в одних руках до 10 тысяч гектаров в финальном варианте законопроекта о рынке земли.