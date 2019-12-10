Украина увеличила экспорт мяса птицы и свинины

Страна продолжает наращивать экспорт аграрной продукции.

Украинские предприятия в январе-ноябре 2019 года поставили на внешние рынки 1,65 тысячи тонн свинины, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины увеличился на 32% – до 4,68 миллиона долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период сократился на 16,7% в натуральном выражении и на 13% в денежном - до 21,9 тысячи тонн и 41,8 миллиона долларов соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за 11 месяцев этого года увеличился на 23,4% в натуральном выражении - до 375,1 тысячи тонн, и на 12% в денежном выражении - до 531,74 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов за январь-ноябрь составил 121,1 тысячи тонн, что на 0,5% ниже по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов также сократился на 0,5% – до 48,2 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.