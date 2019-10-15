Украина сократила экспорт свинины и мяса птицы

При этом импорт свинины за отчетный период сократился на 36%, а мяса птицы - на 27,4%.

Украинские предприятия в январе-сентябре 2019 года поставили на внешние рынки 1,5 тысячи тонн свинины, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины сократился на 6% и составил 3,55 миллиона долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период сократился на 36% в натуральном выражении и на 33% в денежном - до 18,3 тысячи тонн и 34,8 миллиона долларов соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за девять месяцев этого года сократился на 7,5% в натуральном выражении - до 303,36 тысячи тонн, и на 13,3% в денежном выражении - до 439,46 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов за январь-сентябрь составил 94,7 тысячи тонн, что на 27,4% ниже по сравнению с показателем девяти месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 27% и составил 37,89 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.