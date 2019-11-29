Украина экспортировала более 24 миллионов тонн зерна

Экспорт пшеницы за этот период составил 13,3 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 29 ноября, экспортировали 24,39 миллиона тонн зерна, что на 6,3 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,28 миллиона тонн, ячменя - 3,4 миллиона тонн, кукурузы - 7,3 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 153,8 тысячи тонн, что на 62,1 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых – 74,3 миллиона тонн, превысив на 0,3 миллиона тонн прогноз министерства на 2019 год.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.