Кабмин удешевит кредиты для покупки земли после отмены моратория на ее продажу

Кабинет министров 25 сентября утвердил первый законопроект об открытии рынка земли и подал его в Верховную Раду.

Кабинет министров Украины на заседании 29 сентября принял распоряжение, которое является первым шагом к созданию механизмов финансирования удешевления кредитов, привлеченных на покупку земель сельскохозяйственного назначения, после отмены моратория на их продажу.

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Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы вчера приняли распоряжение, первый шаг к созданию механизмов финансирования удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции", - сказал Гончарук.

Он отметил, что это отдельный документ, который является первым шагом для того, чтобы в следующем году, в случае проведения земельной реформы, Кабмин успел создать все необходимые инструменты, которые позволили бы компенсировать аграриям часть кредитов или другим образом способствовали удешевлению ресурсов для тех, кто хочет принять участие в рынке земли.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 25 сентября утвердил первый законопроект об открытии рынка земли и подал его в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.