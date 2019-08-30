Эксперт назвала риски ликвидации Минагропрода

По словам эксперта, ликвидация министерства может привести к потере стратегии развития аграрной отрасли в Украине.

Ликвидация Министерства аграрной политики и переложение его функций на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства может привести к потере стратегии развития аграрной отрасли в Украине, написала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева на своей странице в Facebook.

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"Функции Минагропрода частично передаются Минэкономразвития, где вопросы сельского хозяйства стоят далеко не на первом месте, даже учитывая название нового Министерства. Украина останется без стратегии развития аграрной отрасли, а госпредприятия АПК перейдут к Министерству экономики", - написала Зверева.

Она отметила, что без Минагропрода Украина может потерять сильное лобби агропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, по ее словам, благодаря общим усилиям Минагропрода, международных организаций и ассоциаций агробизнеса, рос экспорт и качество экспортоориентированной продукции.

"В новом министерстве исчезло слово "агрополитика", не нашлось места и для слова "агробизнес". Только для "сельского хозяйства". Это притом, что 18% ВВП нашего государства и 40% валютной выручки формирует сегодня именно агропромышленность. В большинстве наиболее успешных стран мира придерживаются взвешенной и последовательной агрополитики протекционизма и поддержки собственных производителей, особенно поощряя тех, кто производит продукцию с высокой добавленной ценностью", - подчеркнула Зверева.

Она также добавила, что новому министру Тимофею Милованову понадобится глубокое понимание как внутренних потребностей агропродовольственного рынка, так и мировых трендов, чтобы поддержать украинский агробизнес.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада назначила членов Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое возглавил Тимофей Милованов.