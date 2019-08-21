«Укрлендфарминг» посеял уже 60% озимого рапса от запланированного

Осенью 2019 года «Укрлендфарминг» запланировал посеять озимого рапса на 20% больше, чем в прошлом году.

Посевная кампания в Украине продолжается. На полях агрохолдинга «Укрлендфарминг», одного из крупнейших агропроизводителей Европы, уже посеяно 60% рапса озимого от запланированного под урожай 2020 года. На площади более 40% уже взошли посевы.

«В сезоне 2019-2020 года «Укрлендфарминг» будет придерживаться той же структуры посевов, которая была в сезоне 2018-2019 годов, - сообщил руководитель департамента растениеводства группы компаний «Укрлендфарминг» Владислав Тютюнник. - Наши предприятия сохраняют площади под посев озимой пшеницы и рапса озимого, в отличие от некоторых других холдингов и компаний в Украине».

Осенью 2019 «Укрлендфарминг» запланировал посеять озимого рапса на 20% больше, чем в прошлом году. Большинство площадей будут занимать гибриды рапса мировой селекции с высоким потенциалом к урожайности, которые закупаются у других компаний-производителей. Меньшую часть площадей будет засеяно сортами иностранной селекции, выращенными на собственных полях агрохолдинга и доработанными на мощностях семенного завода «Укрлендфарминг».

Для посевов рапса в Украине этот год довольно сложный из-за специфических погодных условий. «Укрлендфарминг» планирует компенсировать возможный недосев рапса в засушливых регионах за счет посева в регионах с более благоприятными условиями. «В связи со слишком теплыми температурами августа (более + 35С) и дефицитом и неравномерностью осадков на Левобережной Украине, возможности предприятий закончить посев рапса озимого в соответствии с планом существенно ограничены. Наибольшим недостатком для проведения посевной кампании является засуха, которая сейчас держится на территории Полтавской и Сумской областей, где сосредоточены наши предприятия. Но через достаточное увлажнение в Западной Украине планируем частично компенсировать недосев рапса по Востоку», - рассказал руководитель департамента растениеводства.

Группа компаний «Укрлендфарминг» - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который имеет в обработке более 500 тыс. Га плодородных земель - один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга «Укрлендфарминг» является бизнесмен Олег Бахматюк.