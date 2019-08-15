ЕИБ выделит $250 миллионов на развитие аграрной инфраструктуры в Украине

Кабмин одобрил проект письма правительства к ЕИБ по проекту развития аграрной инфраструктуры.

Кабинет министров Украины одобрил проект письма правительства к Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) о подтверждении принадлежности предложения проекта "Развитие аграрной инфраструктуры и генерирование энергии на основе биомассы" на 250 млн долл. к сфере действия Рамочного соглашения между Украиной и ЕИБ.

Читайте такжеУкраина увеличила оборот агропродукции с ЕС на четверть: с кем больше всего торгуем

Соответствующее распоряжение Кабмина от 14 августа №603 обнародовано на правительственном портале.

"Принять проект письма правительства Украины к Европейскому инвестиционному банку относительно принадлежности предложения о финансировании в размере 250 млн долл. США указанным банком проекта "Развитие аграрной инфраструктуры и генерирования энергии на основе биомассы" к сфере действия Рамочного соглашения между Украиной и инвестиционным банком, заключенного 14 июня 2005 года в г. Люксембурге", - сказано в распоряжении.

В пояснительной записке к документу указано, что принятое распоряжение будет способствовать привлечению в реальный сектор экономики среднесрочных финансовых ресурсов для развития частного сектора экономики, улучшению энергоэффективности производств, усилению позиций украинских предприятий в сфере международной торговли, увеличению налоговых поступлений предприятий в государственный бюджет Украины, а также улучшению бизнес-климата и созданию условий для активизации инвестиционной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Кабмин утвердил требования для банков-участников совместного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина" общей стоимостью 800 млн евро, а также валютно-финансовые условия субфинансирования.