Почем еда: на сколько подорожали продукты питания в Украине

В августе-сентябре эксперты ожидают дальнейшего подорожания гречки, сдержанного роста цен на другие крупы и существенного снижения цен на пшено.

Стоимость крупяной корзины в январе-июне 2019 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"По данным собственного исследования цен на продукты Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 1 января по 1 июля 2019 года крупяная корзина прибавила 12%", - написал Дорошенко.

Он отметил, что в крупяную корзину вошли пшено, которое за отчетный период подорожало на 35%, ячневая крупа - на 8%, манная крупа - на 6%, гречка - на 3%. В то же время цена на рис за полгода снизилась на 2%.

Эксперт добавил, что по итогам первого полугодия текущего года овощная корзина в Украине подорожала на 52%, а хлебная - на 9%. Кроме того, молочная корзина подорожала на 2,6%, а мясная - на 1,6%.

"Но поскольку в денежном выражении овощи, крупы и хлеб уравновешиваются значительно более дорогой молочкой и мясом, то потребительская инфляция в Украине, которая, по данным НБУ, стимулируется последние годы преимущественно "сырыми продуктами питания", с начала года составила только 3,6%", - отметил эксперт.

По словам Дорошенко, в августе-сентябре эксперты ожидают дальнейшего подорожания гречки, темпами более быстрыми, чем уровень инфляции, сдержанного роста цен на другие крупы и существенного снижения цен на пшено.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6% после снижения на 0,5% в июне к маю.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 3%.