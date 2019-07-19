Украина в июне увеличила экспорт молочной продукции

Рост экспорта обеспечила группа товаров сухого и сгущенного молока.

Экспорт молочных продуктов из Украины в июне увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ).

Читайте такжеВ Украине стало меньше рогатого скота, но увеличилось поголовье птицы

"Рост обеспечила группа товаров сухого и сгущённого молока. Их экспорт вырос еще в мае и сейчас продолжает лидировать во внешней торговле молокопродуктами. Так, в июне на внешних рынках их было продано 6 тысяч тонн, что на 36,6% больше, чем в прошлом году - 4,4 тысячи тонн", - цитирует пресс-служба слова аналитика ассоциации Владимира Андрийца.

По данным ассоциации, в отчетном периоде рост поставок отмечался и в группе молока и сливок несгущенных, экспорт которых увеличился на 4,6% по сравнению с июнем прошлого года и составил 1,7 тысячи тонн.

В то же время, отметили в пресс-службе, объемы экспортных поставок по другим группам молочных продуктов существенно снизились.

"Особенно остро отреагировали экспортоориентированные группы, в частности масло, торговля которым сократилась до 1,5 тысячи тонн, что на 61,3% меньше, чем в июне 2018 года, и на 148%, чем в 2017 году. На глобальный рынок масла сейчас существенно влияет европейское предложение и цена. Так, за период с января по май 2019 года европейскими производителями было произведено 973,9 тысячи тонн, что на 1,5% превысило производство в прошлом году", - отметили в пресс-службе.

При этом, по данным ассоциации, средняя цена по Европе на масло составила около 4,2 тысячи евро за тонну, что на треть ниже, чем в прошлом году.

В пресс-службе добавили, что также сократился экспорт сыра - на 40,4% по сравнению с июнем прошлого года, до 372 тонны. Кроме того, экспорт сыворотки сократился на 41,6% и составил 1,8 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным таможенной статистики, Украина в 2018 году экспортировала 8 тысяч тонн сыров, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Импорт сыров в Украину за прошлый год вырос на 37% - до 13,7 тысячи тонн.