В Киевской области на 22% выросло производство муки

На рынке муки в Киевской области лидирующие позиции удерживает компания «Киевмлын».

В Киевской области по итогам 2018 г. удалось показать рост производства муки на 22%, а объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в Украине в 2018 г. сократился на 11,02% по отношению к 2017 г.

Об этом сообщили в пресс-службе «Киевмлын».

Читайте такжеУкраинские аграрии установили новый рекорд по экспорту зерна

Как отметили в компании, ситуация с общим падением урожая по Украине обусловлена несколькими факторами, в частности снижением урожая пшеницы 2018/2017 – накопительная – 6% (по тоннажу 2018 – 24,57 млн т, в 2017 – 26,16 млн т); увеличение экспорта пшеницы в 2017 и 2018 г. - рекордные показатели - более 17 млн т в 2017 и 16,37 млн т в 2018. До 2016 г. показатель экспорта был на уровне +/- 10 млн т. Таким образом, экспорт пшеницы увеличился практически на 70% с 2016 г.

Также на худший урожай повлияли затяжные дожди в период сбора урожая в 2018 г. и отсутствие условий для хранения влажного зерна.

В целом в регионах в 2018 году по отношению к 2017 году накопительно увеличилось производство муки в Киевской (+22%), Львовской (+11%), Черниговской (+9%), Хмельницкой областях (+7%). Все остальные регионы Украины имеют накопительные показатели со знаком «-».

Отмечается, что несмотря на вышеуказанные факторы, на рынке муки Украины уже не первый год подряд лидирующие позиции удерживает компания «Киевмлын». Также компания является лидером по производству муки в Киевской области. «Киевмлын» ежегодно наращивает свои мощности по производству. Дополнительно в I квартале 2019 компания ввела 25-килограммовую фасовку продукции.