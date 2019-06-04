Эксперты прогнозируют подорожание подсолнечного масла в Украине

С начала года в Украине было произведено 1,992 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 12,3% больше, чем в прошлом году.

Стоимость подсолнечного масла в Украине в ближайшее время возможно будет расти на фоне колебания украинской валюты и из-за сокращения запасов масличного сырья.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного информационно-аналитического центра мониторинга товарных рынков (Госвнешинформ).

"Как сообщают операторы, в краткосрочной перспективе возможно повышение стоимости подсолнечника на фоне очередного колебания украинской валюты и сокращение запасов масличного сырья", - говорится в сообщении.

То есть, отмечают эксперты, цены на рынке подсолнечного масла будут расти из-за сокращения запасов подсолнечника. Кроме того, по данным центра, трейдеры сейчас активно покрывают контракты на поставку товара в июне-июле.

При этом, по данным Государственной службы статистики, в январе-апреле 2019 года в Украине было произведено 1,992 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 12,3% превышает показатель аналогичного периода годом ранее.

Также, в Госвнешинформе сообщили, что цены на подсолнечный шрот также уверенно выросли.

"Отмечается оживление активности на рынке: учитывая ситуацию между США и Китаем, а также задержку посевной в США, может возникнуть дефицит сырья для производства кормов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2018 году составило 4,8 миллиона тонн, что на 7,7% меньше, чем за 2017 год.