Dragon Capital продает производителя продуктов питания "Чумак"

Покупателем станет крупнейшая агропромышленная компания Delta Wilmar.

Инвестиционная компания Dragon Capital объявила о продаже всей своей доли в ведущей украинской компании по производству продуктов питания "Чумак" крупнейшей агропромышленной компании Delta Wilmar, сообщила пресс-служба Dragon Capital.

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"Dragon Capital объявляет о продаже всей своей доли в компании "Чумак", ведущего украинского производителя фирмовых продуктов питания, компании Delta Wilmar - украинской филии Wilmar International, одной из крупнейших агропромышленных компаний в Азии", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Dragon Capital Томаша Фиалы, инвесткомпания поддерживала "Чумак" в течение последних десяти лет.

"Чумак" является ведущим производителем продуктов питания с культовым брендом и доступом в каждую украинскую семью. Это идеально соответствует стратегии нашей группы, которая предусматривает дальнейшую интеграцию в пищевую промышленность с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул директор Delta Wilmar Юрий Голянич.

Справка УНИАН. Компания «Чумак» - один из крупнейших национальных производителей продуктов питания. Компания была основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном и Йоханом Боденом. Компания производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту, макароны, соки и соленья под одноименной торговой маркой.

В марте 2008 года инвесткомпания Dragon Capital и East Capital Bering Ukraine Fund сообщили о совместном приобретении 70% акций «Чумак».

Wilmar International Limited основана в 1991 году со штаб-квартирой в Сингапуре и сегодня является ведущей азиатской агропромышленной группой. Wilmar является одной из крупнейших по рыночной капитализации компаний среди торгуемых на сингапурской фондовой бирже. Деятельность компании включает производство пальмового масла, переработку масличных культур, рафинацию пищевых масел, рафинацию сахара, производство потребительских товаров, специальных жиров, олеохимикатив, биодизеля и удобрений, а также муко- и рисомольное производство. Группа имеет более 500 заводов и широкую дистрибьюторскую сеть, охватывающую Китай, Индию, Индонезию и около 50 других стран и регионов. В Украине группа работает с 2004 года из Delta Wilmar, которое является совместным предприятием Wilmar International Ltd и Delta Exports Pte Ltd, Сингапур.