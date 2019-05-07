В Украине стремительно выросли цены на лук и другие овощи: интернет взорвался шутками

В данный момент цена на лук в Украине даже выше, чем в соседней Польше.

В Украине резко подскочили цены на овощи, в частности лук, капусту, морковь и картофель. Больше всего подорожал лук, теперь килограмм стоит более 40 гривень. Цена выросла не только на готовую продукцию, но и на саженцы.

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В данный момент цена на лук в Украине даже выше, чем в соседней Польше, которая также продает импортный товар, а не собственную продукцию.

Вместе с тем, нынешний ажиотаж в Украине и Европе подогрел цены на азиатский лук. За неделю цены на лук нового урожая в Таджикистане выросли более чем втрое - с 80 долларов за тонну до 260 долларов. В Узбекистане цены на лук урожая 2019 года выросли со 100-150 долларов за тонну до 300 долларов.

Эксперты прогнозируют, что цены на лук в Евросоюзе в ближайшее время будут только расти, потому что дефицит продукции на рынке постоянно оказывается больше, чем кто-либо мог ожидать.

Ценники на овощи активно публикуют и обсуждают в соцсетях. Дефицит овощей и их дороговизна вызвали небольшую панику, но одновременно породили целую волну разнообразных шуток. В сети появилось много мемов о повышении цен, в частности, на лук.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении по сравнению с мартом 2018 года составляла 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом исчислении месяцем ранее.