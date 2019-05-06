В западных областях Украины из-за непогоды придется пересевать ранние яровые зерновые

В частности, от ливней пострадали хозяйства Тернопольской области, а также Коростенский район Житомирской области и Золочевский район Львовской области.

Посевы ранних яровых зерновых в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях нуждаются в пересеве из-за непогоды, в то же время, в центральных и южных областях - находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко.

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"Есть негативная информация из западных областей. В частности, от ливней пострадали хозяйства Тернопольской области, а также Коростенский район Житомирской области и Золочевский район Львовской области", - говорится в комментарии.

По словам Адаменко, сельхозпроизводители этих областей сообщили, что оценить объем потерь достаточно сложно. Указывается, что поля частично подтоплены, озимые культуры побиты градом, а посевы подсолнечника и кукурузы частично смыло.

"Пересев на указанных участках будет производиться после наступления оптимальной погоды", - подчеркнула Адаменко.

В то же время, она отметила, что в остальных областях Украины сохраняется перспектива хорошего урожая для этой группы зерновых.

"В Украине есть перспектива получения хорошего урожая яровых зерновых. По всей территории Украины мы имеем оптимальный уровень увлажнения почвы, нет засухи, которая могла бы негативно повлиять на урожай. Даже на Юге, где не было осадков, сохраняется хорошая перспектива для этой группы зерновых культур", - отметила эксперт.

В целом, по словам Адаменко, в 2019 году погодные условия являются более оптимальными, нежели в прошлом.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Ранее в апреле эксперты прогнозировали в Украине благоприятные условия для выращивания всех зерновых культур, несмотря на тенденции к потеплению.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.