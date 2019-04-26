В Украину не пустили зараженную картошку из Нидерландов
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженного картофеля из Нидерландов общим весом 20 тонн.
Читайте также"Борщевой набор" в Украине за год подорожал почти вдвое
Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали груз продовольственного картофеля при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Тернополь-Центральный" в Тернопольской области.
В партии было выявлено опасное карантинное заболевание - рак картофеля.
С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Нидерланды ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Как сообщал УНИАН, фитосанитарные инспекторы в 2018 году выписали штрафов на 52,4 тысячи гривень за нарушения законодательства о защите растений