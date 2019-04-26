В Украину не пустили зараженную картошку из Нидерландов

В партии было выявлено опасное карантинное заболевание - рак картофеля.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженного картофеля из Нидерландов общим весом 20 тонн.

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Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали груз продовольственного картофеля при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Тернополь-Центральный" в Тернопольской области.

В партии было выявлено опасное карантинное заболевание - рак картофеля.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Нидерланды ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, фитосанитарные инспекторы в 2018 году выписали штрафов на 52,4 тысячи гривень за нарушения законодательства о защите растений