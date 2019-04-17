Агрохолдинг "Авангард" (яйца ТМ "Квочка") получил награду "Мировые стандарты качества"

Производитель яиц под торговой маркой "Квочка", агрохолдинг "Авангард" получил награду в номинации "Мировые стандарты качества" на ежегодном награждении рейтинга "Лидеры бизнеса в Украине: динамика и ответственность-2018" Федерации работодателей Украины.

Номинация "Мировые стандарты качества" присуждается тем компаниям, которые придерживаются международных стандартов при производстве продукции. Яйца ТМ "Квочка" от "Авангард" производят на предприятиях, работающих по стандартам ISO 9001 и 22000 и соответствуют высоким требованиям системы управления качеством и системам менеджмента в области безопасности пищевых продуктов.

Куры-несушки употребляют корм, произведенный на собственных комбикормовых заводах, которые сертифицированы по стандартам НАССР. А яйца производства фабрики "Авис" и "Чернобаевское" также соответствуют стандартам "Халяль".

"При отборе компаний в номинации "Мировые стандарты качества” мы руководствовались, прежде всего, соблюдением компанией международных требований к качеству продукции, - рассказывает генеральный директор Федерации работодателей Руслан Ильичев - "Авангард" - одна из ведущих компаний Украины и чуть ли не единственная украинская компания, которая держит высокий уровень стандартов качества в изготовлении своей продукции, яиц торговой марки "Квочка". Чтобы из года в год получать подтверждение соблюдения этих стандартов, "Авангард" не только финансирует обновление оборудования, но и постоянно обучает персонал и совершенствует рабочие процессы, - а это огромные инвестиции. Но оно того стоит - украинские потребители могут быть уверены в качестве продукции, на уровне с иностранными импортерами из 40 стран мира".

Напомним, что по 2018 в Украине "Авангардом" продано более 2,1 млрд (в Украине - 1,3 млрд). штук яиц, фасованная продукция представлена почти во всех торговых сетях страны под ТМ "Квочка".

"Для нас награда в номинации" Мировые стандарты качества "- это и большая честь и подтверждение нашей стратегии доставлять потребителям качественные, безопасные и свежие яйца ТМ" Квочка ", - рассказывает руководитель направления коммуникаций агрохолдинга "Авангард" Марианна Конина. - Мы внимательно следим за мировыми тенденциями в производстве яиц и яичных продуктов и прилагаем максимум усилий, чтобы воплощать их на наших предприятиях в Украине. В этом году мы запустили новую линию по производству соевого масла и жмыха на одном из комбикормовых заводов, получили сертификат НАССР для этого же завода, получили сертификат "Халяль" - все это доказательствами нашего стремления придерживаться самых высоких стандартов качества и нам приятно, что наши усилия отмечені Федерацией работодателей Украины".

Крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине, «Авангард» (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения яйца, 2 птицекомплексы полного цикла «Авис» и «Чернобаевское», а также завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз». Яйца и яичные продукты компании соответствуют требованиям стандарта «Халяль» и разрешены для экспорта в Европейский Союз.