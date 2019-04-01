Украина из-за массового заболевания пчел сократила экспорт меда на четверть

Одной из причин этого могло послужить отравление во время весенних полевых работ, отмечают аналитики.

Экспорт меда из Украины в 2018 году сократился на 26,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 49,9 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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В сообщении сказано, что экспорт украинского меда за 2018 год сократился на 17,8 тыс. тонн, при этом рынок меда все так же остается перспективным.

"Торговля медом за границу постоянно росла вплоть до 2018 года, когда в ситуацию вмешались форс-мажорные обстоятельства. Тогда экспорт сократился в связи с массовым заболеванием пчел. Одной из причин этого могло послужить отравление во время весенних полевых работ", - отметили в пресс-службе.

Аналитики отметили, что рынок мёда в Украине, как и многие другие рынки продуктов, не относящихся к категории продуктов первой необходимости, ожидает рост, связанный с повышением уровня дохода населения, а также высокой популярностью здорового питания.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году украинские аграрии исчерпали квоту на экспорт меда в ЕС за 10 дней, с учетом того, что в 2017 году ее объем был увеличен.